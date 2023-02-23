У Донецькій військовій обладміністрації розповіли про масштабні руйнування в містах, які Росія прийшла "визволяти".

Міста Авдіївка і Бахмут практично повністю знищені в результаті російських обстрілів. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Що стосується прифронтових територій, руйнування там просто неймовірне. Якщо брати Авдіївку - взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут - також руйнування перевищує 80%", - розповів він.

Голова регіону зазначив, що ворог застосовує тактику випаленої землі вздовж всієї лінії фронту. Окупанти намагаються знищити всю інфраструктуру там, куди вони не можуть прорватися.

Відео дня

Ситуація на донбаській ділянці фронту

Донецька область залишається найгарячішою ділянкою фронту російсько-української війни. За даними українського Генштабу, найважчі бої сьогодні йдуть на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окупований з минулої весни Маріуполь також залишається неспокійним місцем. На військових об'єктах окупантів систематично відбуваються вибухи і загоряння невстановленої природи.

З урахуванням високої інтенсивності бойових дій втрати російської армії вже перевищили 145 тисяч убитими. Судячи з темпів приросту, позначка в 150 тисяч убитих росіян може бути подолана наприкінці цього тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: