Петро Андрющенко зазначив, що є підтверджений "приліт" в порту.

Нові вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Маріуполь вранці в середу, 22 лютого. Російські окупанти запустили оповіщення про повітряну тривогу перед "бавовною".

"У Маріуполі включили Сирени і (прогримів - УНІАН) потужний вибух. Знову працює ППО окупантів? Щось сталося?", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Трохи пізніше в місті прогримів ще один вибух, а потім ціла серія вибухів в районі дачних селищ перед Талаковской. За його словами, одна "бавовна" сталася в порту на 18 причалі, третій склад.

Відео дня

"Ще один вибух. Гаразд. Відчуття, що всі напрацювання Маріупольського опору накривають одним махом. Маріуполь. Тримавши. Швидкий. Скоро ми повернемося", - написав Андрющенко.

Пекельна ніч у Маріуполі - що відомо

У ніч на 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміло 12 вибухів. В результаті уражено склад боєприпасів окупантів в аеропорту і місця базування росіян в Кальміуському районі.

Окупанти після перших вибухів підняли в небо літаки. Пізніше в центрі міста і в районі Правого берега зникли світло і зв'язок, а відсутність зв'язку зафіксували і на Лівобережжі від "Азовсталі" до ринку "Сонячний".

Також вночі в Маріуполі лунали кулеметні черги, звуки запусків сигнальних ракет і пересування техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: