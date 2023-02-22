Російські загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські загарбники збільшують чисельність окупаційного особового складу для ведення наступальних дій, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що протягом доби противник завдав дев'яти ракетних ударів, чотири з яких - по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

При цьому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; чотирьох населених пунктів Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ.

Також на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій і здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Російські окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Окупанти здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; п'яти населених пунктів Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

До того ж, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.

Наступ Росії 2023 – що відомо

Експерти констатували початок нового наступу Росії на Донбасі. Наразі активні бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Однак, як пише західна преса, у Кремля наразі немає великих ресурсів, щоб розширити наступальні дії.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки - 155-та бригада російських морпіхів була повністю розбита. У зв'язку з чим наступ ворога на цій ділянці "збавив оберти".

Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.

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