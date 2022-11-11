Російські окупанти так тікали, що покинули цілісінький вертоліт.

Українські воїни 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ повернули гелікоптер Мі-8 в аеропорту "Херсон".

Відео опублікував у твітері військовий блогер Special Kherson Cat.

"Я не знаю, хто там віджимає танки чи щось таке, але ми віджали вертоліт. Це зробив 1-й батальйон 28-ї бригади. Схоже, вертоліт раніше був український. Тепер ми його повертаємо у рідну гавань", — сказав військовий, який знімав відео, імовірно в Чорнобаївці.

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Ймовірно, раніше цей гелікоптер був захоплений російськими окупантами та перефарбований. Де і за яких обставин вертоліт було втрачено невідомо.

У мережі росіяни нарікають, чому російські війська не спалили пташку перед відступом з правого берега. І попереджають, що тепер з цього вертольота може прилетіти БК на їх голову.

Довідка УНІАН. Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Війна в Україні: Херсон

У п’ятницю, 11 листопада, після 256 днів окупації ЗСУ зайшли до Херсона, а над будинком адміністрації Херсонщини знову з’явилися українські прапори.

Згодом у ГУР Міноборони повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогненним контролем української армії.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 лютого "історичним днем", оскільки сьогодні Україна повертає Херсон.

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