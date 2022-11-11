Він наголошує, що це ніякий не "акт доброї волі", як це намагаються представити російські загарбники.

Відхід російських окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону

"Те, що стосується відходу окупантів – це під впливом наших збройних сил відбувається. Ніякого акту доброї волі або ще щось вони собі вигадують і показують по телебаченню, що хтось комусь дає команди. Вони мали чітке уявлення: якби вони там залишалися ще певний період часу, то їх там би фізично вже не було", - акцентував Данілов.

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Секретар РНБО зауважив, що цивільному населенню поки не радять повертатись у деокуповані населені пункти Херсонщини, бо має відбутись розмінування території.

"Те, що лишається після них, те, що стосується інфраструктури, то вони нищать все, що можна знищити. І, на великий жаль, на сьогодні можна підтвердити: величезна територія є замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі фугаси, і тому дуже обережно треба населенню відноситись до цього питання. І до того часу, поки наші збройні сили, поки наші військові не дадуть добро на повернення в ті населені пункти, які кожного дня вони звільняють, поки що туди повертатися населенню ми не радимо. Тому що має бути абсолютно чиста територія від мін, від вибухових інших предметів – це велика робота для наших хлопців і дівчат, які займаються саме цією роботою", - підкреслив Данілов.

Він підтвердив що "Антонівський міст дійсно вже знаходиться в абсолютно непрацездатному стані" та пояснив щодо ситуації на переправах через Дніпро біля Херсона та Берислава.

"На сьогодні переправи ускладнені, як всі розуміють. Окупанти коли лишали територію, вони все за собою знищили. Ще раз наголошую, мова йде про об’єкти критичної інфраструктури і в самому місті Херсоні і в інших населених пунктах, які тимчасово перебували під окупацією. Вони не лишають каменя на камені, але я більш ніж впевнений, що ми все відбудуємо, все це буде полагоджено і наші люди будуть жити в нормальних цивілізованих умовах", - підкреслив Данілов.

Він додав, що на сьогодні правий і лівий береги Дніпра біля Херсону зараз сполучає хіба що Каховська дамба.

"Але я хочу сказати, що питання які сьогодні є по переправі з правого на лівий берег, при необхідності наші збройні сили розуміють, у який спосіб долати ці перепони", - зазначив Данілов.

Війна в Україні: звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генерал Сергій Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Сьогодні, 11 листопада, у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі українські війська перебувають на підступах до Херсона, у місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 лютого "історичним днем", оскільки сьогодні Україна повертає Херсон.

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