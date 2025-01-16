Сьогодні Кір Стармер здійснює свій перший візит до Києва у статусі британського прем'єра.

У Києві з візитом перебуває прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вранці над Маріїнським палацом, де він мав зустрітися з українським президентом, було помічено російський безпілотник, і по ньому відпрацювала українська ППО, повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, гуркіт роботи зенітних систем був добре чутний у стінах палацу.

"Літальний апарат – можливо, російську приманку – було видно і чути над Маріїнським палацом, неподалік від Офісу президента. Наразі невідомо, чи вдалося збити дрон", – йдеться у публікації.

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Очікується, що Стармер і Зеленський підпишуть угоду про партнерство двох країн в оборонній царині на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку. Крім того, два лідери мають обговорити гарантії безпеки, які Велика Британія могла б запропонувати Україні після війни, зокрема можливість розміщення британських військ у складі миротворчих сил.

The Guardian додає, що насправді Стармер вже побував у Києві в лютому 2023 року, але тоді він ще був лідером опозиції, а не уряду. Тоді він запевняв Зеленського, що в разі приходу до влади його партії політика Британії щодо підтримки України залишиться незмінною.

Британська допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Велика Британія спільно з іншими союзниками оголосили про передачу Україні 30 тисяч безпілотників загальною вартістю $55 млн. Тоді ж стало відомо, що Норвегія виділить 700 млн крон для закупівлі дронів, а Ісландія профінансує виробництво української зброї на 2 млн євро.

Також ми розповідали, що Британія слідом за США запровадила масштабні санкції проти російського нафтового експорту. Тоді під санкційний удар потрапили танкери російського "тіньового флоту", дві російські нафтові компанії, а також компанії, які страхували ці танкери.

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