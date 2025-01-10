Обмеження, зокрема, стосуються двох російських нафтових гігантів.

Велика Британія слідом за США запровадила прямі санкції проти російських нафтових гігантів - компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз". Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що ці енергетичні компанії виробляють більше 1 мільйона барелів нафти на добу на суму близько 23 мільярдів доларів на рік. При цьому прибутки від цих двох компаній "наповнюють військову скриню Путіна та підтримують війну".

"Підтримання безпеки країни є першочерговим завданням цього уряду та є невід’ємною частиною Плану змін прем’єр-міністра. Кожен удар, який ми завдаємо російським нафтовим доходам, є ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні, а також кроком до безпеки та процвітання у Великобританії та за її межами", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Лондоні нагадують, що доходи від нафти є життєво важливими для російської військової економіки, вони становлять приблизно чверть усього російського бюджету в 2023 році. Після введення санкцій щодо цих компаній здатність Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв буде значно обмежено, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Леммі:

"Доходи від нафти є джерелом життя путінської військової економіки. Ми не дозволимо прибуткам від нафти поставити під загрозу життя українців, а також не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, оскільки вона продовжує загрожувати нашій колективній безпеці".

На думку дипломата, боротьба з російськими нафтовими компаніями вичерпає військові кошти Росії - "і кожен рубль, який ми відберемо у Путіна, допомже врятувати українські життя".

"Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками в Сполучених Штатах, щоб завадити Путіну та його варварській війні", - пообіцяв Леммі.

Нові санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 січня, США запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ.

Зокрема, під нові санкції США потрапили російські нафтові, газовидобувні, бурові та страхові компанії, а також їхнє керівництво.

Вас також можуть зацікавити новини: