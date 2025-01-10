Також Норвегія виділяє 700 млн крон для закупівлі дронів, а Ісландія профінансує виробництво української зброї на 2 млн євро.

Велика Британія разом із союзниками передають Україні 30 000 безпілотників на £45 млн ($55 млн). Про це стало відомо з повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook про досягнення 25-го засідання Рамштайн.

"Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи. Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро", - зазначив Умєров.

Він звернув увагу, що серед результатів засідання також: новий пакет допомоги на суму $500 млн від США, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16. Канада надає допомогу на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю. Німеччина у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

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"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - зауважив Умєров.

Зокрема, затверджено дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

авіація;

ППО;

морські спроможності;

артилерія;

бронетехніка;

ІТ;

дрони;

розмінування.

Міністр повідомив також, що під час зустрічі Україна представила свою військову стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

стабілізація лінії фронту;

зміцнення обороноздатності України;

посилення захисту неба та морських шляхів;

асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

"Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент. За майже три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу", - зазначив Умєров.

Райштайн - підсумки

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 січня у Німеччині відбулось 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн"). В ньому взяв участь зокрема особисто президент України Володимир Зеленський.

На початку засідання "Рамштайну" міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий і останній пакет американської допомоги Україні за адміністрації президента США Джо Байдена. Йдеться про пакет на суму у 500 мільйонів доларів.

Також на засіданні 9 січня міністр національної оборони Канади Білл Блер заявив, що країна виділила Україні військову допомогу на 440 мільйонів канадських доларів (понад $305 млн). З цієї суми 200 мільйонів канадських доларів скерують на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України на додачу до вже виділених 53 мільйонів канадських доларів.

Ще 100 млн канадських доларів підуть на підтримку виробництва військових безпілотників українською оборонною промисловістю за "данською моделлю".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у соцмережі Х написав, що країна передасть у 2025 році Україні раніше анонсовані шість систем IRIS-T.

Він також заявив, що група союзників, націлена на прискорення постачання зброї в Україну. За його словами, якщо в Сполучених Штатах вирішать за нового президента Дональда Трампа більше не підтримувати формат "Рамштайн", то усім іншим учасникам Контактної групи з допомоги Україні доведеться ухвалювати власні рішення. Міністр додав, що поки зарано розмірковувати про те, що може статися з форматом групи після вступу Дональда Трампа на посаду.

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