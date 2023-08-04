У навчаннях взяв участь один з командирів "Азова" з позивним "Редис".

Бійці "Азова" провели тактичні навчання. Воїни відпрацювали практичні моменти планування та організації бою та управління підрозділами.

"Особлива увага приділялася швидкому аналізу обстановки і прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", - йдеться у повідомленні бригади НГУ "Азов" у Telegram-каналі.

Крім того, прес-служба бригади опублікувала фото з навчань. На знімках можна побачити одного з командирів "Азова" Дениса Прокопенка, відомого під позивним" Редис", який нещодавно повернувся з Туреччини в Україну після російського полону.

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Повернення командирів "Азова" - що відомо

Президент Володимир Зеленський після візиту до Туреччини 8 липня повернувся в Україну з п'ятьма командирами"Азова", які з вересня 2022 року перебували в Туреччині після російського полону.

Після повернення в Україну Денис "Редис" Прокопенко провів зустріч з особовим складом. Під час розмови з "азовцями" він зазначив, що основні зусилля мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

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