Командувач Нацгвардії підкреслив, що не вирішує, хто воює.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про подальшу участь командирів "Азову" у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді". Відповідаючи на запитання щодо того, що поки незрозумілою є ситуація з участю Дениса "Редиса" Прокопенка та інших керівників "Азову" у війні, і що начебто є якесь вето на їхню участь у бойових діях, Півненко зауважив, що Прокопенко обіймає певну посаду.

"Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", - сказав командувач.

Відео дня

На уточнення, чи це не є проблемою станом на сьогодні, і чи немає заборони на це, Півненко зауважив: "Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті - ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює".

"Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач (президент Володимир Зеленський - Ред.), є головнокомандувач (Валерій Залужний - Ред.), є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", - пояснив він.

Крім того, на запитання, коли приблизно можна буде побачити участь Прокопенка, Півненко зауважив, що це залежатиме від обстановки, яка складається на фронті. "Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - сказав командувач.

Важливі новини України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 8 липня президент України Володимир Зеленський поїхав до Туреччини. Після закінчення всіх офіційних заходів прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський повертається в Україну не сам, а з п'ятьма командирами "Азову", які за домовленістю з Росією з вересня 2022 року перебували в Туреччині.

Після повернення з Туреччини Прокопенко зустрівся з особовим складом. Зазначалося, що наразі він проходить реабілітацію та найближчим часом буде виконувати службові обов'язки.

Вас також можуть зацікавити новини: