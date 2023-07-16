В даний час підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

По поверненню з Туреччини командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко зустрівся з особовим складом.

Про це йдеться у повідомленні бригади Нацгвардії "Азов". "Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року", - прокоментував він.

"Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", - сказав військовий.

Відео дня

Під час розмови з "азовцями" він зазначив, що основні зусилля мають бути направлені на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

У свою чергу, бійці "Азова" привітали командира в строю та висловили готовність до виконання будь-яких поставлених завдань.

В даний час підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

Звільнення захисників "Азовсталі"

8 липня український президент Володимир Зеленський поїхав у Туреччину. Після закінчення всіх офіційних заходів прес-служба ОП повідомила, що Зеленський повертається в Україну не сам, а з п'ятьма командирами "Азова", які за домовленістю з РФ з вересня 2022 року перебували в Туреччині.

У Кремлі обурилися цим поворотом подій. МЗС РФ пригрозило Туреччині "негативними наслідками".

Вас також можуть зацікавити новини: