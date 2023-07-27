Полонені були мобілізовані з місць позбавлення волі, у Росії їм обіцяли скасувати термін ув’язнення

На півдні українські військові провели операцію зі знищення групи противника. Деякі окупанти поповнили обмінний фонд.

"Воїни ССО України знищили противника і взяли нових полонених. Вдала операція відбулася на південному напрямку. До полону наших воїнів у черговий раз потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення", - зазначено у повідомленні Сил Спецоперацій ЗСУ в Telegram-каналі.

Зауважується, що про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці.

"Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбувся вогневий контакт. Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити. Перехопивши ініціативу воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника. Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Решту ворогів було знищено", - інформують у ССО.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

За останніми даними, ЗСУ у рамках розпочатого контрнаступу вже звільнили певні території на півдні на сході країни. Зокрема, на півдні окупантів змусили відступити з понад 192 кв. км української землі.

Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника пише, що Збройні сили України почали серйозний наступ на півдні країни і операція проти окупантів набирає обертів.

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