Стверджується, що масштабна операція проходить на заході Запоріжжя, де нібито ЗСУ прорвали окремі оборонні позиції росіян.

Збройні сили України почали серйозний наступ на півдні країни. Операція проти окупантів набирає обертів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника. Однак, на думку видання, президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

"Слава всім, хто захищає Україну! До речі, наші хлопці на передовій сьогодні показали дуже хороші результати. Молодці! Подробиці згодом", - заявив український лідер у вечірньому зверненні у середу, не уточнюючи про що саме йдеться.

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Російські чиновники також стверджують про значні дії з боку України. Аналітики ISW додали, що "українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію" на заході Запоріжжя та "здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції". Однак російські джерела озвучили дуже різні твердження щодо масштабу як атаки, так і пов’язаних з нею українських втрат.

Водночас представник посольства України, який побажав залишитися невідомим, застеріг від розгляду будь-якої частини контрнаступу як вирішальної битви. Він описав війну як довгу серію операцій у різних місцях уздовж лінії фронту.

"Ми весь час говорили, що це буде жорстка боротьба, це буде довга боротьба, і в ній будуть виклики, успіхи та невдачі. країна добре підготовлена ​​і добре навчена, щоб досягти успіху... Вони намагаються пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін журналістам у четвер на прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї .

За словам держсека США Ентоні Блінкена, "зараз стоїть питання про те, чи розгортають українці деякі з підрозділів, які вони стримували, і переводять усіх у контрнаступ. І я справді направляю вас до нашого Міністерства оборони та інших експертів щодо того, що саме відбувається на місці".

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відкинув ймовірність того, що наступ ЗСУ застопорився.

"Вони вже визнали, що вони не рухаються так далеко чи так швидко, як хотілося б. Тим не менш, вони рухаються. Це не безвихідь. Вони не просто заморожені. Українці рухаються", - пояснив він.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Раніше Блінкен заявляв, що контрнаступ ЗСУ тільки на початковій стадії, і він не завершиться у наступні місяці.

За останніми даними, ЗСУ вже звільнили: на півдні - понад 192 кв. км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.

Свою неспроможність на фронті росіяни намагаються приховати масованими ракетними ударами по українській території. В ОК "Південь" попередили, що наступні дні можуть бути небезпечними.

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