Державний секретар зазначив, що прямий конфлікт з Росією не в інтересах США.

Вище керівництво Сполучених Штатів Америки не підтримує відправку американських військ в Україну. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен відповідаючи на питання журналістів під час поїздки до Франції.

"Я утримуюсь від висування гіпотез на майбутнє. Наша політика чітка. Політика президента Джо Байдена зрозуміла. Американських військ на українській землі не буде", – зазначив держсекретар США.

Він заявив, що відправка військ в Україну наблизить США до прямого конфлікту з Росією, якого Вашингтон хоче уникнути.

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"Для нас це питання національного інтересу. Прямий конфлікт з Росією не в наших інтересах. Я не думаю, що це в інтересах будь-кого з членів НАТО. Але водночас є рішучість, переконання, що ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і робити це не лише цього року, а й у наступні роки", – підкреслив Блінкен.

Ідея відправки іноземних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон сколихнув західний світ заявою про можливу необхідність відправки військ в Україну. Також Макрон намагається підштовхнути Захід до більш жорсткого підходу до Путіна. Колись він виступав за діалог із Росією, але тепер хоче, щоб країни НАТО розглянули усі варіанти щодо України, і це тривожить Альянс.

В Росії вже заявили, що Франція відправляє в Україну 1500 військових. Таку інформацію озвучила спікер Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. За її словами, "з'являються нові відомості про підготовку Парижем воєнного контингенту для відправки в Україну".

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