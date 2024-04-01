Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що президент Франції мав на увазі сферу навчання, коли говорив про можливість відправлення військ до України.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що військовослужбовці НАТО не будуть воювати в Україні, проте зможуть виконувати навчальні місії. Про це він сказав в інтерв'ю Die Presse.

За його словами, наразі у кожної країни-члена альянсу є військовий персонал в Україні, а саме військові аташе та люди, які перебувають там на непостійній основі.

Крім того, Певкур відреагував на нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого відправлення військ в Україну. Міністр наголосив, що французький лідер мав на увазі сферу навчання.

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"Ми навчаємо українських солдатів у Великій Британії, 1 500 українців уже пройшли навчання в Естонії, а ще більша кількість - у Польщі. Питання наступне: чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час? Але це не означає, що європейські солдати битимуться в окопах в Україні", - пояснив політик.

Відправлення західних військ до України: що відомо

У кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив варіанту відправлення західних військ до України. Такі слова викликали бурхливу реакцію партнерів України, зокрема Німеччини та інших країн.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що рішення однієї з країн відправити війська в Україну вплине на всіх в альянсі. Він наголосив, що в Україні немає військ НАТО та альянс не має наміру їх розміщувати.

"Але якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу. Ми пообіцяли одне одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", – зазначив Бауер.

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