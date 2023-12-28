Олександр Тарнавський зазначив, що противник зосередився на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Ще одна група російських окупантів здалася в полон на Таврійському напрямку за минулу добу, 27 Грудня. Йдеться про приблизно 20 загарбників.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" близько 20 окупантів здалися в полон. Також, за минулу добу, знищено та пошкоджено значну кількість бронетехніки ворога", - повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, противник зосередився на наступальних і штурмових діях на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

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"Ворог продовжує активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки. В цілому, на Таврійському напрямку 27 грудня ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 985 артобстрілів", - уточнив бригадний генерал.

При цьому він вказав, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 488 осіб і 105 одиниць військової техніки, а зокрема, 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобілів і сім одиниць спецтехніки, а також знищено склад боєприпасів.

Втрати Росії в Україні станом на 28 грудня - останні новини

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 28 грудня повідомив, що загальні бойові втрати росіян за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 356 670 осіб. При цьому за останню добу ліквідовано 920 загарбників.

Крім того, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмах і навіть почали здаватися в полон українським військовим цілими групами.

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