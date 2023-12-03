В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ліквідовано 440 окупантів.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", розкрив успіх бійців ЗСУ в зоні відповідальності своїх військ.

За його словами, в полон українській армії здалися близько десятка окупантів. Водночас за добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки у боях с Україною.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія активність піхоти окупантів знову збільшилась - відбулось 55 бойових зіткнень", - констатував генерал.

Також він повідомив, що активність ворожої авіації була відносно невисокою у порівнянні з іншими днями. "Зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину", - уточнив Тарнавський.

КАБи РФ створюють проблеми на південному напрямку фронту

Сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував проблему застосування КАБів (керованих авіаційних бомб) на південному фронті України. Він підтвердив, що окупанти почали інтенсивніше бити цією зброєю.

За його словами, ще пів року тому пуски КАБів з боку армії РФ були поодинокими, а тепер це явище вже набуло масового характеру. Було таке, коли окупанти за добу скидали близько 100 відповідних бомб, вказав Ігнат. Нагадаємо, що вага кожної становить приблизно 500 кг "чистої вибухівки".

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