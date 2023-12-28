Збройні сили України ліквідували на фронті ще понад 900 російських окупантів.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 356 тис. 670 (+920 за добу) осіб.
Ворожих танків було знищено 5 тис. 940 (+27) одиниць, бойових броньованих машин – 11 тис. 15 (+42), артилерійських систем – 8 тис. 391 (+15), реактивних систем залпового вогню - 935 (+1).
Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 617 (+1) одиниць, літаків – 329, гелікоптерів - 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 тис. 503 (+32), крилатих ракет – 1 тис. 620.
Також кораблів/катерів було знищено 23 одиниці, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 11 тис. 180 (+40), а спеціальної техніки – 1 тис. 247 (+7). Дані уточнюються.
Війна в Україні: новини
Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.
Крім того, підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби ворога.