Однією з причин є нелюдське ставлення до солдат у російській армії.

Російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмах і навіть почали здаватися в полон українським військовим цілими групами.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, за останні три доби українські військові після недовготривалого бою взяли у полон одну групу з шести окупантів. Ще одна майже така ж по кількості здалася взагалі без бою.

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"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

На думку Штупуна, одна з причин такого явища - нелюдське ставлення до окупантів з боку російського командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - пояснив полковник.

Війна в Україні - росіяни у полоні

На початку грудня на одному з гарячих напрямків – Таврійському - за 3 тижні у полон здалися близько 80 російських окупантів.

Раніше у ГУР повідомляли, що серед росіян, які добровільно перейшли на бік України, частина відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від окупантів українські території.

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