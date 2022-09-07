Главком ЗСУ назвав єдиний метод докорінно зламати плани та амбіції ворога.

Війна Росії проти України продовжиться у 2023 році. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого росіянами, ні інших воєн у ХХІ столітті.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського для "Укрінформу".

Глибоко аналізуючи чинну ситуацію на фронті, воєначальники вважають, що війна РФ проти України продовжиться у 2023 році. Можливі різні сценарії розвитку подій та напрямки, які зацікавлять ворога. На переконання Залужного та Забродського, росіяни мають "певні оперативні перспективи" на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Кінцевою метою таких дій може бути повна окупація Донецької області.

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Однак окупанти розглядають й більш "привабливі" сценарії, зокрема просування на Запорізькому напрямі. Тоді росіяни відкриють шлях для потенційного захоплення Запоріжжя та Дніпра. У такому разі Україна може втратити контроль над значною частиною лівобережжя.

Залужний та Забродський вважають, що не можна повністю виключати те, що росіяни повернуться до задумів знову йти на Київ з території Білорусі.

При цьому генерали зауважують, що найбільше росіянам вигідно просуватися на півдні - з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Успіхи на цій ділянці фронту відкривають для окупантів реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, а створюють загрозу у бік Кривого Рогу та надалі – центральним та західним регіонам України.

Українські воїни можуть кардинально змінити оперативну ситуацію на фронті. Залужний та Забродський назвали єдиний метод.

"Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів. Зайвим є наголошувати окремо на їх суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги", - пишуть генерали.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що свідомо напав на Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на це зізнання. Україна вимагає створення спецтрибуналу.

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