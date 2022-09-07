Українські воїни зняли "червону ганчірку" десантури РФ над селом під Балаклією.

Поблизу Балаклії Харківської області спецпризначенці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка.

Кадри зі звільненого населеного пункту оприлюднили в Facebook першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.

На відео видно, як українські воїни зняли червоний прапор десанту РФ, який був повішений на флагштоку біля сільради.

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"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.

Зазначимо, що останні кілька днів у ЗМІ з'являється інформація про успішний контрнаступ ЗСУ в районі Балаклії Харківської області.

Також УНІАН вже повідомляв, що Куп'янська міськрада Харківської області так само залишила повідомлення вперше за півроку і зазначила, що ЗСУ вже близько.

Американський інститут вивчення війни (ISW) опублікував інтерактивну карту, яка показує зміни на фронті в Україні. Згідно з картою, ЗСУ просуваються в районі Балаклії Харківської області.

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