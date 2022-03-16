Про жертв чи поранених поки не повідомляється.

Російські військові кораблі вдарили по морському узбережжю Одеської області.

Про це у своєму зведенні станом на 12:00 16 березня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя в районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти завдали ударів по двох населених пунктах Одеської області.

Окрім того, як розповів спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог намагається виявити українську систему ППО в регіоні.

Сьогодні зранку українські зенітні ракетні війська потопили в Чорному морі два винищувачі Су-30см російських окупантів, які намагалися атакувати одне із селищ в Одеській області.

Вас також можуть зацікавити новини: