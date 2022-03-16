Авіація окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області.

Зенітні ракетні війська на півдні України потопили два винищувачі Су-30см російських окупантів.

Про це зранку 16 березня повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російським кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти завдали ударів по двох населених пунктах Одеської області.

Окрім того, як розповів спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог намагається виявити українську систему ППО в регіоні.

Раніше, 15 березня, силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ було знищено три літаки російських окупантів.

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