Кораблі противника залишаються недалеко від Одеси.

У Одеській області ворог намагається виявити українську систему ППО.

Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, вночі противник обстрілював територію регіону, прагнучи виявити нашу протиповітряну оборону. Однак українські захисники спрацювали правильно.

Також Братчук повідомив, що в акваторії Чорного моря, в безпосередній близькості від Одеського узбережжя залишаються ворожі кораблі. Вони постійно перегрупуються.

"Залишається небезпека висадки ворожого десанту", - зазначив Братчук, додавши, що українські захисники цього не допустять.

Як повідомляв УНІАН, близько півночі з російських кораблів був обстріляний український берег в районі села Тузли Одеської області.

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, російські окупанти з кораблів здійснили ракетний і артилерійський обстріл українського берега.

Він додав, що спроб висаджувати десант не було.

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