Зараз чеченський правитель розповідає про участь "Ахмату" в боях на Запоріжжі.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров намагається "рекламувати" уявні успіхи своїх бойовиків на фронті в Україні, щоб підкреслити свою лояльність до Кремля. Про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що у своїх публічних заявах Кадиров розповідає, як підрозділи підконтрольного йому батальйону "Ахмат-Восток" буцімто вправно воюють на Оріхівському напрямку на Запоріжжі.

Британська розвідка констатує, що своїми коментарями Кадиров намагається підкреслити роль одного з головних чеченських підрозділів у боях за цю ключову ділянку фронту.

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"Чеченські сили складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну", – зазначають британці.

Кадировці на війні в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, на окупованій частині Запоріжжя кадировці посварилися з дагестанцями. Спалахнула перестрілка, в якій один окупант загинув. Це стало приводом для вже повномасштабного бойового зіткнення між підрозділами, в результаті чого загинули та отримали поранення вже кілька десятків загарбників.

Крім того, днями інший підрозділ кадировців влаштував стрілянину в окупованому селищі Урзуф, що поруч із Маріуполем. Там чеченці щось не поділили із вояками регулярної російської армії. Загинуло четверо окупантів, але нажаль в перестрілці було вбито і сімох мирних мешканців.

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