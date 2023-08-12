Кадиров заявив, що ні про які переговори не може бути й мови, а Україну потрібно "добити".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ не збирається вести мирні переговори, оскільки вони їй не потрібні, а Україну потрібно "добити".

Таку заяву, як передають РосЗМІ зробив глава Чечні Рамзан Кадиров, заявивши, що "Росія виграє по всіх фронтах", і нібито тому про жодні переговори не може бути й мови.

"Я абсолютно, на 100% не згоден з іншими державами, які пропонують вести переговори з Україною. Росії це сьогодні не вигідно. Україна щодня втрачає позиції ... тоді навіщо вести переговори? Потрібно добити і все", - заявив ватажок бойовиків.

Війна в Україні та Кадиров

З перших днів російського вторгнення в Україну Кадиров записував і викладав в мережу десятки відео на яких розповідав, що його банда стоїть під Києвом і в будь-яку секунду готова увірватися до української столиці, де буде вбивати українців з особливою жорстокістю.

Ні російські війська, ні кадировці так і не змогли увійти до Києва, а банду Кадирова українці швидко охрестили "тікток-військами".

У березні 2023 року Кадиров нагородив себе медаллю "Заслужений правозахисник Чеченської Республіки" і "героя Чечні". Раніше аналогічну нагороду посмертно отримав батько Рамзана Кадирова - Ахмат Кадиров.

11 липня 2023 року племінник Кадирова отримав орден від Путіна. Нагороду присвоїли за "трудові успіхи та багаторічну сумлінну працю".

19 липня 2023 року Путін віддав племіннику Кадирова відібраний світовий бренд.

2 серпня 2023 року стало відомо про те, що в Чечні терміново посилюють ППО. Кадиров злякався українських дронів.

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