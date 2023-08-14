За словами радника мера Маріуполя, після стрілянини в Урзуфі між чеченцями та військовою комендатурою загострився конфлікт.

У тимчасово окупованому Урзуфі "кадирівці" влаштували стрілянину з російськими військовими. Постраждали мирні мешканці - щонайменше семеро людей загинуло. Крім того, стрілок вбив чотирьох окупантів.

Деталі про подію озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону. За його словами, стрілянина сталася посеред білого дня і одному з кафе в центрі Урзуфа.

У заклад прийшов один з "кадирівців". Окупант поводися неадекватно - перебував у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. До нього підійшли представники військової комендатури окупантів. Виник конфлікт, який переріс у стрілянину.

"Найважче, що це ще не кінець, оскільки інші "кадирівці" цього стрілка з рук військової комендатури видерли, сховали на базі в селі Урзуф. Військова комендатура намагається висмикнути цього "кадирівця" з бази та помститися за своїх загиблих товаришів. Цей конфлікт не закінчено. Дуже ймовірно, що це закінчиться "вибухом" перестрілок в тому ж Урзуфі", - сказав Андрющенко.

За його словами, ця ситуація демонструє реалії війни на окупованих територіях. Серед загиблих - двоє дівчат-підлітків. Загиблих "дивом не було більше", адже відвідувачів у кафе було багато.

Як зазначив Андрющенко, "кадирівці" покривають стрілка, і в цьому нема нічого дивовижного. За розстріл цивільних бойовикам з Чечні взагалі б нічого не було, їх не шукала б навіть військова комендатура. Втім, зараз розпочався конфлікт між структурами окупантів.

Перестрілка в Урзуфі

11 серпня 2023 року в окупованому селищі Урзуф сталася перестрілка, в якій постраждали мирні люди. На відпочинок туди приїхали "кадировці", у яких виник конфлікт з військовою комендатурою. В результаті загинули двоє підлітків, чотири хлопці і одна жінка.

Голова окупаційної адміністрації селища Урзуф заявив, що представники Слідчого комітету РФ не пустили його на місце перестрілки, під час якої були вбиті цивільні.

Тим часом чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв назвав інформацію про те, що в перестрілці брали участь "кадировці", "дешевою фальшивкою" і "фейком".

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