В Генштабі розповіли, як чечено-дагестаньский конфлікт спалахнув на українському Причорномор’ї.

На окупованій частині Запорізької області загони кадирівців влаштували стрілецький бій із загонами дагестанців, в результаті чого загинули десятки окупантів з обох боків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Подія сталася в населеному пункті Михайлівка, куди приїхали російські пропагандисти знімати сюжет за участю високопоставленого командира кадирівців. В процесі зйомок почалася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, яка швидко переросла у стрілецький бій.

"В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї", – повідомляє Генштаб.

Відео дня

Перемогу у цій "битві" здобули дагестанці, проте з обох сторін загинуло понад 20 осіб, ще 40 окупантів були поранені. Для командира кадирівського підрозділу пригода закінчилася покаранням у вигляді відправлення на передову

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, Міністерству оборони Росії не вдається повністю взяти під контроль деякі приватні військові компанії, пов’язані з впливовими посадовцями та бізнесменами. Зокрема у відомства Сергія Шойгу виникли труднощі із тим, щоб вгамувати ПВК "Конвой", яку фінансує друг Путіна Аркадій Розенберг.

Крім того, російська окупаційна комендатура на загарбаних територіях сотнями відловлює російських вояк – п’яних та під наркотиками. Крім того, з фронту тікає багато дезертирів.

Вас також можуть зацікавити новини: