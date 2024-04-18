Очільник ГУР зауважив, що дуже поважає особистість Трампа.

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну РФ проти України за 24 години. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оцінив, чи це можливо.

"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався", – розповів він в інтервʼю The Washington Post.

Однак, говорячи про обіцянку Трампа завершити війну за 24 години, Буданов наголосив, що "навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день".

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Позиція Трампа щодо України

Люди, які працювали з Дональдом Трампом, стверждують, що його погляди в питанні війни в Україні збігаються з позицією російського диктатора Володимира Путіна. Колишня радниця Трампа Фіона Гілл каже, що в часи президентства той висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії.

Раніше у ЗМІ із посиланням на оточення Трампа писали, що його план щодо припинення війни в Україні полягає в тому, аби змусити Україну поступитися територіями на користь РФ. При цьому деякі соратники Трампа намагалися відговорити його від такого плану.

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