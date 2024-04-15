Путін не заспокоїться, доки не отримає всю Україну. Мир в обмін на окуповані території буде лише тимчасовою паузою на 2-3 роки, кажуть в РНБО.

Російський диктатор Володимир Путін "підсів" на ідею загарбання України, тому будь-які територіальні поступки Кремлю заради миру позбавлені сенсу – Росія просто перегрупується та нападе знову за кілька років. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Литвиненко в коментарі The Economist.

Як зауважує видання, свого часу Литвиненко навчався в елітній Академії КДБ в Москві і добре розуміє логіку мислення росіян, а отже "голубам миру" на Заході, таким як Дональд Трамп, варто прислухатися до слів нового очільника РНБО України.

"Путін брехав, бреше і буде брехати", – каже Литвиненко і додає, що поступка територіями в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" тих українців, які залишилися на окупованих землях. Ще більше їх потрапило б в катівні та було б убито.

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Крім того, Литвиненко переконаний, що мирна угода, укладена із затятим брехуном Путіним, матиме лише один фінал: Росія перегрупується, переозброїться і спробує отримати більше через два-три роки. Очільник РНБО переконаний, що російський диктатор "підсів" на ідею завоювання України.

"Наступного разу він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами військового мистецтва. (...) У свідомості росіян перемога в Україні означає перемогу над США", – каже Литвиненко.

Він також попереджає, що поразка України буде інтерпретована автократами в усьому світі як доказ того, що воєнне вторгнення працює. Тож знищення України матиме ефект доміно для Тайваню та інших потенційних жертв агресії.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Нещодавно The Washington Post писала, що Трамп зізнався своєму оточенню у намірі віддати Путіну Крим та Донбас заради миру в Україні.

Тим часом британські експерти попереджають, що Росія може здобути перемогу у війні вже цього року, але не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до продовження боротьби.

Однак є і прямо протилежні думки. Професор Пекінського університету Фен Юйцзюнь переконаний, що Росія неодмінно зазнає поразки у тривалій перспективі. При цьому він переконує, що Китай не є союзником для Кремля у цій війні.

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