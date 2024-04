Люди, які працювали з Трампом, кажуть, що його погляди в питанні України збігаються з позицією Путіна.

В часи свого президентства Дональд Трамп висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії. Про це розповіла колишня радниця Трампа Фона Хілл, пише The Guardian.

"Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, мають бути частиною Росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою", — розповіла вона.

Свою заяву Хілл зробила в інтерв’ю для книги "New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West" ("Нові Холодні війни: піднесення Китаю, вторгнення Росії та боротьба Америки за захист Заходу"). Її автор – колишній директор у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США за часів президента Трампа – Девід Сенгер додає, що погляди Трампа на Україну були "по суті ідентичні" поглядам Володимира Путіна.

Позиція Трампа щодо України: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня газета The Washington Post написала, у чому насправді полягає "геніальний" план Трампа примирити Україну і Росію за 24 години. Як розповіли люди, які обговорювали з Трампом це питання, він хоче просто змусити Україну до територіальних поступок.

Схожу інформацію оприлюднило CNN. За даними телеканалу, Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів, використовуючи питання військової допомоги Україні для шантажу обох сторін.

