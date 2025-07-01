За словами очільника розвідки, нічого нового ніхто не побачить до завершення мирних переговорів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чи варто зараз очікувати загострення на фронті.

"От куди дійдуть (росіяни), це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", – заявив керівник ГУР в інтерв'ю Ірині Сампан.

Говорячи про ситуацію на фронті, Буданов зауважив, що загострення вже триває.

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"Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, – сильно картинка не зміниться. До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів", – зауважив він.

Війна в Україні: це варто знати

1 липня російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. За даними російських ЗМІ, вони обговорили "ситуацію навколо України".

Зокрема, російський правитель наголосив, що війна в Україні – це нібито "прямий наслідок політики Заходу". Також він у розмові звинуватив Захід у тому, що той "багато років створював в Україні антиросійський плацдарм", "потурав порушенням прав російськомовних жителів, а тепер затягує бойові дії".

Тим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль в інтервʼю одному з іспанських медіа сказав, що росіяни хочуть дійти до географічних кордонів кількох областей – "Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів". За його словами, ворог має намір збільшити свою переговорну перевагу і "принести нам пропозиції про капітуляцію".

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