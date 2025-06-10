Росія отримала 120 артилерійських установок М1989 Коксан, і вони досить добре зарекомендували себе на фронті.

Північна Корея допомагає Росії у війні в Україні, відправляючи своїх військовослужбовців і поставляючи зброю. При цьому різноманітність озброєнь, які Росія отримує від КНДР, доволі широка, і багато з них, на жаль, є доволі ефективними. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The War Zone.

"Спектр озброєнь, які Північна Корея постачає до Росії, доволі широкий: від гаубиць Д-74 і 107-мм піхотних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до 240-мм РСЗВ і 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 (Коксан). На жаль, ця установка досить добре себе зарекомендувала в бою. Вона стріляє з досить великої дальності і має непогану точність", - розповів він.

Буданов зазначив, що Російській Федерації було поставлено 120 "Коксанів", і, найімовірніше, поставки триватимуть, тому що ці гармати показують себе добре на фронті.

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"Для нас це сумно, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані", - зазначив глава ГУР.

Говорячи про північнокорейських військових у Росії, Буданов зазначив, що в Курській області зараз перебуває близько 11 000 солдатів КНДР.

Водночас він вказав на небезпечний нюанс - під час візиту Сергія Шойгу до Північної Кореї було досягнуто домовленості щодо початку роботи так званих трудових мігрантів на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів із Центральної Азії, яких у Росії вважають уразливими для вербування українськими та західними спецслужбами.

"Є велика ймовірність, що люди з числа цих трудових мігрантів почнуть підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. І це будуть не воїни з Північної Кореї. Це будуть російські воїни, але з північнокорейським громадянством", - зазначив він.

Буданов водночас зазначив, що конкретної інформації про кількість таких трудових мігрантів поки немає.

Зброя КНДР і війна в Україні

Раніше Буданов зазначав, що Росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23. Спочатку вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони потрапляють у ціль зі "смертельною точністю".

Він також розповів, що Північна Корея отримала можливість виробляти ударні безпілотники, зокрема, "Шахеди", які в майбутньому зможе експортувати в Росію для підтримки війни в Україні.

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