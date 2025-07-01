Російський диктатор заявив, що війна в Україні – це нібито "прямий наслідок політики Заходу".

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Кремль.

За їхніми даними, вони обговорили "ситуацію навколо України", зокрема, російський правитель наголосив, що війна в Україні – це нібито "прямий наслідок політики Заходу". Також він у розмові звинуватив Захід у тому, що той "багато років створював в Україні антиросійський плацдарм", "потурав порушенням прав російськомовних жителів, а тепер затягує бойові дії".

"Говорячи про перспективи мирного врегулювання, президент Росії підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні мати комплексний і довготривалий характер, передбачати усунення першопричин української кризи й опиратися на нові територіальні реалії", - пишуть російські медіа.

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Крім того, президенти Франції і Росії розмовляли і про ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, зазначається, "відзначили особливу відповідальність Росії і Франції як постійних членів РБ ООН у підтриманні миру і безпеки, в тому числі у близькосхідному регіоні, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження".

"У зв’язку з цим підкреслена важливість поваги до законного права Тегерана на розвиток мирного атому і продовження виконання ним зобов’язань щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброю, включаючи співпрацю з МАГАТЕ", - повідомили ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що лідери "висловились за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторах Близького Сходу, було досягнуто виключно політико-дипломатичними засобами".

Коли Макрон і Путін розмовляли востаннє

Як повідомляв раніше УНІАН, востаннє Макрон розмовляв з Путіним ще у вересні 2022 року. Головною темою тоді стала ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Диктатор заявляв, що станцію обстрілюють українські військові, при цьому він підтримав "неполітизовану взаємодію щодо ситуації навколо ЗАЕС за участю МАГАТЕ".

Також президенти обговорювали експорт українського зерна, зокрема російський правитель заявляв, що "зерно має спрямовуватися насамперед на потреби країн, що розвиваються".

У свою чергу в Єлисейському палаці тоді повідомляли, що Макрон у розмові з Путіним наполягав на забезпеченні безпеки Запорізької АЕС. Він також просив, щоб російські війська відвели своє важке і легке озброєння і дотримувалися рекомендацій МАГАТЕ. Крім того, президент Франції просив російського колегу забезпечити, аби домовленість, досягнута Росією з Україною і Туреччиною під контролем ООН виконувалася таким чином, щоб експортоване зерно діставалося тим, хто його найбільше потребує.

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