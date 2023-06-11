Українські військові користуються ротацією ворога та проводять контратаки.

На Бахмутському напрямку є просування з боку українських військ. Наразі робити відповідні заяви поки що передчасно.

"Вони (зміни – УНІАН) є, але ми, на відміну від ворога, не робимо бахвальства і передчасних заяв. Альфою і омегою нашого командувача, генерала Сирського, є планування і аналіз. Тому ми проаналізуємо наші досягнення за ці дні, побачимо, що ми досягнемо, підтвердимо, верифікуємо те, що досягнули, і будемо рухатися далі… Крок за кроком українська земля звільняється", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чи є зміни після підтвердження просування ЗСУ на 1,4 км.

За словами Череватого, наразі на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Зокрема, за цю добу ворог 280 разів бив різними калібрами та системами по позиціям українських військ.

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"Також він наніс 7 авіаційних ударів, 5 боєзіткнень відбулося, в яких ми знищили 92 окупантів, 164 поранено, 1 потрапив до полону. Підбито 2 танки, БМП, БМД, бронеавтомобіль, 2 БПЛА ворога, протитанковий ракетний комплекс, протитанкову гармату, один склад з боєприпасами та 3 автомобілі, які підвозили боєприпаси", - розповів речник.

Череватий зазначив, що на цьому напрямку ворог проводить ротаційні заходи і, користуючись цим, українські військові контратакують.

"Тільки з’являється така можливість, наші бригади контратакують і по трішечки, інколи по декілька сотень метрів, інколи до 1,5-2 км, звільняємо нашу землю. Це при тому, що зараз ми не маємо переваги над ворогом у силах і засобах. Користуємося слабкими місцями ворога, користуємося навченістю та мотивованістю наших військовослужбовців, оперативною наглістю, можна сказати, для того, щоб максимально нанести шкоду ворогу", - сказав він.

Ситуація на фронті станом на 11 черня - головні новини

10 червня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1,4 тисячі метрів.

Напередодні екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін підтвердив успіхи у просуванні Третьої окремої штурмової бригади під Бахмутом. За його словами, українські сили закріплюються на відбитих у окупантів позиціях.

Сьогодні, 11 червня стало офіційно відомо про звільнення села Благодатне під Донецьком, а також звільнення села Нескучне.

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