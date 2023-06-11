Про звільнення населеного пункту повідомили самі бійці.

7-й окремий батальйон "АРЕЙ" УДА заявив про звільнення села Нескучне Донецької області.

Нескучне розташоване поруч із Благодатним, про звільнення якого повідомлялося раніше. Речник Сил оборони Таврійського напрямку назвав звільнення Благодатного "першими результатами контрнаступальних дій".

Обидва села розташовані у Донецькій області неподалік межі з Запорізькою.

Контрнаступ ЗСУ – перші деталі

Вранці 11 червня 2023 року Інститут вивчення війни заявив про ведення українськими військами "контрнаступальної операції" щонайменше на чотирьох напрямках.

Аналітики зазначили, що ЗСУ мають локальні успіхи у західній частині Запорізької області - під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова.

Вже ввечері Генштаб офіційно повідомив про захоплення окремих позицій росіян на Авдіївському напрямку. Крім того, спостерігається просування ЗСУ під Бахмутом.

У відповідь країна-агресорка перекидає резерви на схід України, зокрема – групи зеків. У вечірньому зведенні Генштабу станом на 11 червня вказується, що ворог значно "звузив" ділянку атак – тепер йдеться про штурми РФ на двох напрямках.

Українські офіційні особи ніяк не коментують рух ЗСУ, водночас 8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що на Запорізькому напрямку Збройним силам вдалось змусити загарбників "перейти до активної оборони".

Тоді ж стало відомо про невдалу танкову атаку ЗСУ біля Малої Токмачки, у результаті розвідки боєм було підбито перші Leopard і Bradley.

Західні експерти наполягають, що наразі не йдеться про широку наступальну операцію, натомість українські сили "промацують" російську оборону на "слабкі місця". В естонській розвідці зауважили, що основний удар ЗСУ ще попереду.

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