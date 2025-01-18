У містечках на південь від Покровська відбуваються постійні бої з ворогом.

У Покровську Донецької області російських окупантів немає. Таку заяву зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У Покровську – у самому місті – ситуація не розвивається, вона стабільна. Там станом на зараз немає ворога", – сказав він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Трегубова, у містечках на південь від Покровська – Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене – відбуваються постійні бої з ворогом. Російські загарбники постійно здійснюють спроби "зачепитися за цю місцевість, зробити з неї якусь базу і просуватися навіть не на сам Покровськ, а на південний захід від Покровська, щоб повільно охоплюючи Покровськ, перерізати ті чи інші логістичні шляхи".

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"Здебільшого – ті траси, що йдуть туди з Дніпропетровської області. Росіяни наразі далекі від цієї цілі, але вони дуже стараються. Звісно, зусилля українців зосереджені на тому, щоб не дати їм це зробити", – констатував речник.

Війна в Україні: що відбувається на передовій

За даними проєкту DeepState, російські війська активізувалися на сході та півночі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Ворожі сили штурмують райони молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Крім того, українські війська задали авіаційного удару по території вогнетривкого комбінату у місті Часів Яр. Це свідчить про те, що Сили оборони залишили цей обʼєкт.

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