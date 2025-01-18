Ворог активізувався на сході та півночі населеного пункту.

У суботу, 18 січня 2025 року, російські окупаційні війська активізувалися у Великій Новосілці Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог активізувався на сході та півночі населеного пункту. Російські війська штурмують райони молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

"Зранку кацапи розпочали активні дії. З ферми 2 БМП проводили, судячи з усього, відволікаючий удар. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 ОВТ, з яких 6 доїхали до місця призначення, частину техніки було знищено, але десанту вдалося розосередитися по будівлях", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, з Нового Комара групи окупантів по 2-4 особи заходили в район гуртожитку ПТУ, додали в DeepState.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Сили оборони України відійшли з вогнетривкого комбінату у місті Часів Яр Донецької області. Зазначалося, що там були помічені окупанти, і українські захисники завдали по обʼєкту авіаудару.

Крім того, Сили оборони провели успішну контратаку на Лиманському напрямку фронту. Речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов додав, що на деяких ділянках українським військам вдається робити росіянам "щось нехороше".

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