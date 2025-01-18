Зараз Сили оборони контролюють приблизно 30% міста.

Сили оборони України завдали удару по території вогнетривкого комбінату у місті Часів Яр Донецької області. Це свідчить про те, що українські війська залишили цей обʼєкт.

Відео авіаудару надали в оперативному угрупованні військ "Луганськ" "Українській правді". Водночас неназваний співрозмовник видання на напрямку зазначив, що зараз Сили оборони контролюють приблизно 30% міста.

"Територія комбінату була надійним укріпленням для Сил оборони. Втрата комбінату означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову", – акцентується в матеріалі.

Речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець також підтвердив, що ЗСУ завдали авіаудар по території комбінату.

"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаційний удар", – сказав він в етері телемарафону, додавши, що ворог зазнав втрат.

Війна в Україні: це варто знати

З лютого 2023 року було зафіксовано 5 тисяч 389 випадків використання окупантами небезпечних хімічних речовин на фронті в Україні. За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни застосовують К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Тим часом Welt пише, що РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року. Як пишуть журналісти, навіть якщо обраний президент США Дональд Трамп змусить Москву зупинитися зараз, Росія представлятиме велику загрозу для Європи у найближчі роки.

Вас також можуть зацікавити новини: