Цього місяця нашими захисниками збито п'ять літаків та вісім гелікоптерів ворога.

В жовтні втрати російських окупантів у війні проти України серед особового складу перевищили 300 тисяч. Упродовж жовтня Сили оборони України знищили майже 23 тисячі російських загарбників, повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 920 осіб особового складу противника", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, нашими оборонцями знищено 3 494 одиниці озброєння та військової техніки російських військ. Це 521 танк, 843 бойових броньованих машини, 773 артилерійських системи, 48 РСЗВ, 26 установок ППО, 741 одиниця автотехніки, 86 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, як зазначив перший заступник міністра оборони, нашими захисниками збито п'ять літаків, вісім гелікоптерів ворога, а також 425 БпЛА та 18 ворожих ракет.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 680 російських окупантів та десятки одиниць їхньої техніки та озброєння. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 301 490 своїх військових.

Минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по ворожих позиціях та техніці. Влучно по позиціях росіян вдарили й підрозділи ракетних військ ЗСУ. Відтак, вдалося знищити російські пункти управління, склади з боєприпасами та десятки одиниць техніки.

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