За її словами, не кожна система ППО може подолати такий вид озброєння.

Російські окупанти все частіше атакують Україну, зокрема Південь, балістичними ракетами, оскільки інших перемог вони не можуть здобути. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

За її словами, цілей, які росіянам поставили до так званих виборів, вони не здобули, а їм вкрай необхідні бодай якісь "перемоги", особливо на фоні додаткової мобілізації та "єднання навколо царя".

"Саме тому вони зараз взялися за руйнування об'єктів енергетики, бо це розхитує ситуацію внутрішню в країні. А якщо проаналізувати ті цілі, які вони обирали для балістичного озброєння, це, як правило, в південному регіоні середмістя, рекреаційна зона, все те, що болюче вдаряє по населенню і налаштовує проти своїх Сил оборони", - пояснила Гуменюк.

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Вона також наголосила, що балістичні ракети дуже складно збивати через їхню швидкість і траєкторію польоту, про що неодноразово наголошувалося.

Гуменюк зазначила, що не кожна система ППО спроможна подолати такий вид озброєння.

"Тому ми щоразу попереджаємо про балістику і переходити в укриття треба дуже оперативно, бо знаходження географічно південних регіонів надто близьке до позиції, з яких в Криму стартує таке озброєння", - зауважила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Обстріли окупантів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Гуменюк заявила, що російські окупанти вишукують способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке ускладнюватиме роботу українських систем протиповітряної оборони.

Відомо, що в ніч проти 29 березня ворог завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Загарбники свідомо намагалися завдати ударів по Канівській і Дністровській гідроелектростанціям.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - наголосив президент Володимир Зеленський.

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