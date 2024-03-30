Країна-терористка фактично підтвердила точковий терор Києва гіперзвуковою зброєю.

Росія публічно визнала, що цього тижня атакували території України гіперзвуковою зброєю "Циркон". Як відомо, запас ракет підвищеної дальності ворог зібрав у тимчасово окупованому Криму.

Раніше аналітики підозрювали, що Росія використала ці боєголовки в рамках масованого удару по Києву та інших регіонах 25 березня. Сьогодні вороже Міноборони зробило "камінг-аут", визнавши злочин.

Там похвалилися, що застосували "Циркон" по Україні в період з 23 по 30 березня. Традиційно, свої удари Росія назвала ефективними.

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"Завдано один масований і 57 групових ударів високоточною зброєю великої дальності наземного, морського, повітряного базування, зокрема гіперзвуковими ракетами "Циркон" і аеробалістичними ракетами "Кинджал", - ідеться в щотижневому зведенні ворога.

Також у своєму повідомленні Росія нафантазувала, що вдарила по центру ухвалення рішень збройних сил і СБУ, а також по інших критично важливих для українського ВПК об'єктах. "Арсенали, бази пального, об'єкти протиповітряної оборони, енергетики", - перерахував цілі свого терору агресор.

Росія вдарила по Україні "Цирконом" - що кажуть аналітики

Зазначимо, Збройні сили України офіційно не повідомляли, що цього тижня нашим небом літали ворожі "Циркони". Однак факт того, що Росія справді тримає ці ракети в тимчасово окупованому Криму, підтверджувала 27 березня Наталія Гуменюк.

Водночас аналітики підозрюють, що 25 березня Росія завдала по наших територіях удару своєю новітньою ракетою ЗМ22 "Циркон". Раніше про її застосування також говорили 7 лютого.

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