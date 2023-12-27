Він зазначив, що російські окупанти фактично повністю знищили місто.

Російські окупаційні війська повністю знищили Мар'їнку і хочуть захопити те, що від неї залишилося.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. "Маленька частина міста все ще знаходиться під контролем ЗСУ, але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо називати речі, як вони є, то захопити те, що залишилося від населеного пункту. Вони фактично повністю його знищили". Там практично немає жодної вцілілої споруди", – розповів Данілов про ситуацію в Мар'їнці.

Секретар РНБО зазначив, що ситуація в районі Мар'їнки складніша і гірша, ніж під Бахмутом. "Там ситуація швидше гірша, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз підкреслюю, по суті, будівель, які вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – розповів він.

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Ситуація з Мар'їнкою

25 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки. При цьому спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку тривають, і говорити про її повне захоплення некоректно.

Сьогодні Інститут з вивчення війни зазначив, що ймовірне захоплення Мар'їнки російськими окупантами являє собою обмежену тактичну вигоду і не становить будь-якого значного в оперативному відношенні просування.

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