Наші військовслужбовці наразі знаходяться в адміністративних кордонах вщент зруйнованої Мар’їнки.

Бої за Мар’їнку Донецької області тривають, говорити про її повне захоплення некоректно. Таку заяву зробив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовслужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки. Але місто вщент знищено. Говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно", – сказав він в ефірі телемарафону.

Він також прокоментував ситуацію в районі Авдіївки.

Відео дня

"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза завжди є – оточення, прориву. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємся, ми завдаємо ворогу втрат. Щодня він втрачає там 300-400 чоловік мертвими та пораненими, і дуже багато військової техніки", – зазначив речник.

За словами Штупуна, ворог підтягує техніку, але вона вже не нова, не тої якості, що була раніше. Також ворог регулярно підтягує особовий склад.

Він повідомив, що на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного, у ворога теж немає успіху.

"Там просувань ворога немає, але росіяни весь час намагаються йти вперед, відбити те, що втратили раніше. За останні три дні на цьому напрямку наші військові захопили в полон дві великі групи окупантів. Вони здалися практично без бою. Моральний стан на тому напрямку у ворога надломлений. Одна група просто здалася "на голос", після кількох наших пострілів в повітря", – констатував Штупун.

Що передувало

Вдень російські ЗМІ поширили інформацію, про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі Кремля Володимиру Путіну про взяття під контроль міста Мар'їнка на Донеччині.

За словами Шойгу, "взяття" Мар'їнки дозволило суттєво відсунути артилерію ЗСУ від Донецька, а також дало російським військам "додаткові можливості до подальших дій на цьому напрямку".

Ситуація в районі Мар'їнки

Останнім часом російські окупанти зосередили свої атаки на Авдіївці та Мар'їнці, які розташовані поблизу окупованого Донецька. З огляду на те, що Мар'їнка фактично повністю зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків.

У перші дні грудня британська розвідка інформувала, що російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області. Аналітики підкреслили, що нинішні російські операції проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу, метою якого є розширення контролю над всією Донецькою областю.

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що росіяни в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці Мар'їнки.

Зазначимо, що російська пропаганда поширює в інфопросторі повідомлення про повне захоплення Мар’їнки вже не вперше.

Вас також можуть зацікавити новини: