Захоплення росіянами Мар'їнки послідувало за кількома місяцями незначних успіхів і не є результатом швидкого механізованого російського наступу.

Ймовірне захоплення Мар'їнки російськими окупантами являє собою обмежену тактичну вигоду і не становить будь-якого значного в оперативному відношенні просування.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геоприв'язкою видно, що російські війська просунулися в північних районах Мар'їнки. "За оцінками ISW, російські війська, швидше за все, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на те, що візуального підтвердження повного захоплення Мар'їнки росіянами станом на 26 грудня ще не спостерігалося", - йдеться у звіті.

Аналітики відзначили, що російський президент Володимир Путін заявив, що захоплення Мар'їнки дозволить російським військам відтіснити ЗСУ від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських сил.

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"Невелике і повністю зруйноване місто не дає російським окупантам надійного плацдарму для проведення подальших наступальних операцій. Мар'їнка розташована менш ніж в кілометрі від лінії фронту і українські сили вже давно зміцнили багато прилеглих населених пунктів, які російські війська також намагаються захопити", - говориться в звіті.

Аналітики зазначили, що з 24 лютого 2022 року російські війська просунулися у Мар'їнці приблизно на 3 км вглиб, і немає жодних ознак того, що швидкість просування російських військ до наступних населених пунктів, визначених як тактичні російські цілі, буде швидшою, особливо з урахуванням темпів виснаження.

"Захоплення Мар'їнки Росією послідувало за кількома місяцями незначних успіхів і не є результатом раптового швидкого механізованого російського наступу. З весни 2022 року російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого наступу, а можливості Росії з проведення механізованого маневру, необхідного для такого наступу, серйозно погіршилися. Російські війська нещодавно показали відсутність цих можливостей у невдалих хвилях масованих атак з метою захоплення Авдіївки і ці наступальні операції призвели до втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти", - пояснили ситуацію в Інституті.

Там додали, що для ведення швидкої маневреної війни також потрібні боєздатні механізовані підрозділи, а російські підрозділи, які брали участь у захопленні Мар'їнки, в основному представляли собою елементи погано навчених і менш ефективних підрозділів "ДНР".

"Російські війська навряд чи зможуть здійснити швидкий оперативний наступ з Мар'їнки, а повідомлення про захоплення Росією населеного пункту створюють умови для подальших обмежених тактичних успіхів", - підсумували експерти.

Ситуація в Мар'їнці

25 грудня російські ЗМІ поширили інформацію, про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про взяття Мар'їнки.

Водночас речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку тривають, говорити про її повне захоплення некоректно. За його словами, наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки.

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що окупанти в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці міста.

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