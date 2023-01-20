Бернс приїжджав, щоб проінформувати Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії на найближчий час.

Директор ЦРУ Вільям Бернс наприкінці минулого тижня знову таємно приїжджав до Києва. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та представниками української розвідки.

Як пише The Washington Post, Бернс приїжджав, щоб проінформувати Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії в найближчі тижні і місяці.

Джерела на умовах анонімності повідомили журналістам, що під час зустрічі Зеленський і високопоставлені співробітники розвідки найбільше переймалися тим, як довго Україна може очікувати продовження допомоги США і Заходу після того, як республіканці отримали перевагу в Палаті Представників, і зниження підтримки допомоги Україні серед частини електорату США.

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За словами співрозмовників видання, Бернс "підкреслив невідкладність моменту на полі бою" і визнав, що в якийсь момент отримати допомогу буде важче.

"Зеленський і його помічники пішли з зустрічі минулого тижня з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а прийнятого Конгресом в грудні екстреного фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів вистачить як мінімум до липня або серпня", – пише WP.

Водночас Київ менш впевнений у перспективах прийняття Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

"Директор Бернс відправився до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також з президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в її захисті від російської агресії", – розповів виданню американський чиновник.

Війна в Україні: заяви директора ЦРУ

У грудні 2022 року директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що війна, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін проти України, зі стратегічної точки зору невдала для Росії, але поки що не загрожує його владі. При цьому він зазначив, що у Путіна багато проблем через війну.

Крім того, він наголосив, що російське вторгнення в Україну, особливо провал початкового плану, викликали занепокоєння у лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Бернс додав, що жодна країна світу так пильно не стежила за провалами РФ на полі бою як Китай.

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