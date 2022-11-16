Планувалося, що в столиці України глава ЦРУ зустрінеться, зокрема, з нашим президентом, дізналися журналісти.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у вівторок, 15 листопада, перебував у Києві.

Глава ЦРУ вирушив у столицю України, щоб зустрітися з колегами з розвідки і українським лідером, повідомляє CNN, посилаючись на слова американського чиновника.

За словами співрозмовника, під час ракетних ударів РФ по всій Україні та вибухів у Києві, Бернс перебував у безпеці – у посольстві США.

Відео дня

Вільям Бернс таємно відвідував Україну і зустрічався з главою російської розвідки – важливі новини

27 жовтня західні ЗМІ дізналися, що Вільям Бернс таємно відвідав Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими чиновниками, оскільки схоже, що війна з Росією може тривати довше року.

14 листопада з'явилася інформація, що Бернс в Туреччині провів зустріч з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Представник Ради національної безпеки США повідомив, що директор ЦРУ в Туреччині не обговорював врегулювання війни в Україні, а передав повідомлення про наслідки застосування російською стороною ядерної зброї.

Нагадаємо, РФ захопила частину сходу і півдня України і назвала їх "своїми". Українські воїни активно звільняють свою територію. Президент Росії Володимир Путін стверджував, що його країна може застосувати ядерну зброю, якщо будуть "посягання на їхню територію".

Масований обстріл України 15 листопада – найважливіше

Ворог запустив по українській території понад 90 ракет. Українські сили протиповітряної оборони збили 73 ракети, а також ліквідували 10 іранських безпілотників.

Унаслідок ворожої атаки в Києві були пошкоджені два житлових будинки, відомо про одну жертву.

Масований ракетний удар Росії по Україні стався незабаром після того, як окупанти вирішили відступити з правобережжя Херсонської області, оскільки не змогли його утримати через проблеми з постачанням. Наш воїни вже звільнили Херсон, який РФ називала "своїм містом".

Вас також можуть зацікавити новини: