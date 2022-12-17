Лідер КНР думає про власні амбіції щодо Тайваню.

Російське вторгнення в Україну, особливо провал початкового плану, викликали занепокоєння у лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Як заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS, жодна країна світу так пильно не стежила за провалами РФ на полі бою як Китай.

"Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах", - сказав Бернс.

За його словами, "було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні", оскільки за напередодні вторгнення Путін та Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили "безмежну дружбу". Втім, це партнерство таки мало межі. Переконавшись у провалі планів Путіна Китай відмовився постачати Росії зброю.

"Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству", - сказав Бернс.

Війна РФ проти України: позиція Китаю

В кінці літа Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай поки зберігає нейтралітет у війні РФ проти України.

Після проведення XX-го Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю Кулеба сказав, що Україна чекає від Китаю неупередженого і справедливого погляду на агресію РФ.

Президент України Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Китай перестане балансувати і надішле Російській Федерації сигнал про необхідність припинення війни.

У жовтні міністр закордонних справ Китаю Ван і в телефонній розмові з Сергієм Лавровим висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна".

Після масованого обстрілу України 23 листопада Китай закликав сторони якомога швидше почати мирні переговори.

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