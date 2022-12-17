За його словами, російська армія показала себе погано і зазнала величезних втрат.

Війна, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін проти України, зі стратегічної точки зору невдала для Росії, але поки що не загрожує його владі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю PBS зазначив, що у Путіна багато проблем через війну.

"Російська армія показала себе погано і зазнала величезних втрат. Російська економіка зазнала довгострокових збитків. Велика частина прогресу, досягнутого російським середнім класом за останні 30 років, руйнується", – пояснив Бернс.

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За його словами, репутація Росії сильно підірвана, а її слабкості оголилися. Російське населення, на думку директора ЦРУ, все більше турбується через ціну війни. Бернс нагадав, що після оголошення в Росії часткової мобілізації з країни втекло більше росіян призовного віку, ніж Путін зміг зібрати та відправити на фронт.

"Тож у нього теж багато проблем", – заявив Бернс.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 97 тисяч 690 осіб.

У Пентагоні вважають, що зима буде дуже динамічним часом в війні в Україні.

За даними ЗМІ, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава Чечні Рамзан Кадиров отримав від Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського.

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