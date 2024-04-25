Ворог використовує для обстрілів України мобільні платформи в Криму.

Росія компенсує відсутність носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря наявністю мобільних платформ безпосереднього в Криму. Про це речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, тому окупанти вимушені проводити розвідку.

"Посилили вони її досить сильно, саме повітряну компонентну. Сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, "зоопарк", тому, що лише дронів можна нарахувати 5 одиниць - "ZALA", "SuperCam", "Орлан-10", "Mohajer" іранського виробництва, російський "Форпост", - наголосив Плетенчук.

Він додав, що літаки також постійно присутні в повітрі - "МіГи", "Тушки", "АНи", "Бе122, котрі вже старі і росіяни хотіли їх списати.

"Тобто патрулюють акваторію, ведуть розвідку", - підкреслив Плетенчук.

Речник зауважив, що в небі велика кількість БпЛА противника, які Сили оборони постійно знищують. Він зазначив, що для ворога це розхідний матеріал.

Плетенчук також нагадав, що вчорашня атака Росії по Одещині коштувала противнику "десятки мільйонів доларів" і все це робилося для того, щоб "влучити по базі зберігання техніки, яка вже фактично вийшла з ладу".

При цьому додав, що ворог постійно вишукує об’єкти для нанесення вогневого ураження.

"Наносять вони його з тимчасово окупованого Криму. Сподіваємося, що ця ситуація скоро зміниться", - заявив Плетенчук.

Він запевнив, що з надходженням в Україну допомоги від США, ворогу буде складніше атакувати з Криму.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 квітня, російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, який, імовірно, коштував Кремлю $10 млн. Приліт стався по місцю зберігання старої автомобільної техніки.

За даними Силах оборони півдня України, РФ намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу і вдарила по місцях зберігання старої техніки, де не було військових і обійшлося без жертв.

Що увійде в пакет допомоги від США

Як відомо, в пакеті допомоги від США, закон про надання якої Україні було підписано вчора президентом Байденом, є ракети дальнього радіуса дії ATACMS, котрі можуть бити по військових об’єктах в Криму.

Видання Reuters писало, що ці ракети були включені ще і в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив раніше - 12 березня.

Також зазначається, що США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети ATACMS для боротьби з російськими загарбниками. Минулого тижня українська армія вперше застосувала їх. Ракети були вперше застосовані 17 квітня, ними били по російському аеродрому в Криму, що знаходився приблизно за 165 км від української лінії фронту.

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